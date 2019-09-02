Пропавшая двадцать лет назад в Пуховичском районе девочка нашлась в России

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Пропавшая в 1999 году Юлия Моисеенко из Пуховичского района нашлась в России и уже встретилась со своими родителями.

 

 

Юлия Моисеенко пропала 1 октября 1999 года. Тогда девочке было четыре года. Она исчезла из электрички Минск — Осиповичи.

«Муж выпил немного, уснул, а когда его разбудили сотрудники милиции, дочки уже не было. Это была последняя электричка в 12 часов ночи», — рассказывала ранее TUT.by мама пропавшей девочки Людмила Моисеенко.

Под подозрение попал отец ребенка, дома был проведен обыск. Сами родители несколько дней вели активные поиски. Моисеенко считали, что их дочку кто-то забрал.

А недавно в Пуховичский РОВД позвонил молодой человек из России Илья Крюков. Он рассказал, что история его девушки Юлии Гориной очень похожа на историю пропавшей двадцать лет назад девочки Юли из Пуховичского района — она сирота, помнит, как потерялась в электричке, совпадает даже шрам на лбу.

Девочку Юлю нашли на железнодорожной станции в Рязани, потом были интернат и приемная семья.

Юлия уже встретилась со своими родителями. Экспертизы подтвердили родство.
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Тэги: пропала без вести Персона: Юлия Моисеенко Илья Крюков Людмила Моисеенко Город: Пуховичи

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