Пропавшая двадцать лет назад в Пуховичском районе девочка нашлась в России

Пропавшая в 1999 году Юлия Моисеенко из Пуховичского района нашлась в России и уже встретилась со своими родителями.

Юлия Моисеенко пропала 1 октября 1999 года. Тогда девочке было четыре года. Она исчезла из электрички Минск — Осиповичи.

«Муж выпил немного, уснул, а когда его разбудили сотрудники милиции, дочки уже не было. Это была последняя электричка в 12 часов ночи», — рассказывала ранее TUT.by мама пропавшей девочки Людмила Моисеенко.

Под подозрение попал отец ребенка, дома был проведен обыск. Сами родители несколько дней вели активные поиски. Моисеенко считали, что их дочку кто-то забрал.

А недавно в Пуховичский РОВД позвонил молодой человек из России Илья Крюков. Он рассказал, что история его девушки Юлии Гориной очень похожа на историю пропавшей двадцать лет назад девочки Юли из Пуховичского района — она сирота, помнит, как потерялась в электричке, совпадает даже шрам на лбу.

Девочку Юлю нашли на железнодорожной станции в Рязани, потом были интернат и приемная семья.

Юлия уже встретилась со своими родителями. Экспертизы подтвердили родство.