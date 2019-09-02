Неизвестный «заминировал» одну из школ в Калинковичском районе

Более ста учеников, которые прибыли на линейку, были эвакуированы.

По сообщению областного УВД, инцидент произошел 2 сентября в Шиичской средней школе. На сайт МЧС поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве. Возле школы выставили оцепление.

Саперно-пиротехническая группа не обнаружила взрывных устройств. Ведется поиск лжеминера, которому грозит уголовная ответственность.

Линейку для школьников провели около Шиичского сельсовета. Первые уроки для школьников прошли в здании детского сада и сельисполкома.