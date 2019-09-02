Лукашенко: не скажу, что самая лучшая работа — президентом

Самая лучшая профессия с точки зрения Александра Лукашенко — это учитель или руководитель какого-то предприятия. Об этом президент Беларуси заявил 2 сентября, общаясь с учениками минской средней школы № 93.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я прошел все эти ступени. Не скажу, что самая лучшая работа — президентом. Мне приятно было работать в сельском хозяйстве», — сказал Лукашенко.

Дети поинтересовались у главы государства, какие, на его взгляд, профессии будут востребованы в будущем.

«Будут все профессии востребованы. Вы их видите. Еще раз говорю, не заморачивайтесь сегодня — в IT, или космонавт великий, или исследователь. Спокойно учитесь. Вы почувствуете свои способности к чему-то. В математике — идите на физмат. Любые профессии, которые вы знаете, будут востребованы в будущем. В конце концов, еще и сами придумаете какую-то профессию, чем заниматься. Но запомните: у вас должны быть к этому способности. Если нет — можно, но это тяжело», — отметил Лукашенко.