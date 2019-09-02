Самый большой в стране фудкорт откроется в Гродно

Он разместится в торгово-развлекательном центре Triniti на площади 5500 квадратных метров и будет выглядеть как средневековый город. В ресторанной зоне появится более 20 операторов — от фаст-фуда до изысканных ресторанов.

Рестораны выстроятся вокруг ледового катка на разноуровневых террасах. Архитектура стилизована под европейский город 18-19 веков.

Пул операторов фудкорта уже формируется. В частности, впервые в Гродно придет сеть KFC и откроется кафе столичной сети «Гараж». Будет и несколько заведений с белорусской кухней.

«Комплекс расположен в густонаселенном жилом районе с развитой транспортной инфраструктурой. После открытия всего комплекса здесь ежедневно ожидается более 25 тысяч гостей. Мы находимся на съезде с магистрали M6 — самом комфортном и коротком пути из Беларуси в Европу. Здесь большой транзитный поток и, очевидно, что путешественники будут заезжать к нам перекусить. Так что размер фудкорта оправдан, хотя и амбициозен», — отметили в ТРК Triniti.