Лукашенко с сыном Колей пришел на первый матч «Динамо» в новом сезоне

Вечером 2 сентября минское «Динамо» на льду «Минск-Арены» проводит первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперник — нижнекамский «Нефтехимик».

На игру пришел президент Беларуси Александр Лукашенко со своим младшим сыном Николаем. На вип-трибуне рядом с президентом также сидит Мисс Беларусь Мария Василевич и личный врач президента Светлана Коношенко.

Накануне сезона минское «Динамо» провело ребрендинг — изменился логотип клуба, а также цвета игровой формы. Был изменен и размер хоккейной площадки до так называемого «финского» стандарта — 28 метров по ширине.