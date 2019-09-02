Лукашенко с сыном Колей пришел на первый матч «Динамо» в новом сезоне

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Вечером 2 сентября минское «Динамо» на льду «Минск-Арены» проводит первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперник — нижнекамский «Нефтехимик».

На игру пришел президент Беларуси Александр Лукашенко со своим младшим сыном Николаем. На вип-трибуне рядом с президентом также сидит Мисс Беларусь Мария Василевич и личный врач президента Светлана Коношенко.

Накануне сезона минское «Динамо» провело ребрендинг — изменился логотип клуба, а также цвета игровой формы. Был изменен и размер хоккейной площадки до так называемого «финского» стандарта — 28 метров по ширине.
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Светлана Коношенко Мария Василевич Александр Лукашенко Николай Лукашенко

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