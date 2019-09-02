Минское «Динамо» уступило в КХЛ перед 15 тысячами зрителей и Лукашенко

Учитывая предсезонные спарринги, «зубры» проиграли десятую встречу подряд.

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ХК «Динамо-Минск» проиграл «Нефтехимику» на «Минск-Арене» со счетом 2:4.

Гости забили первыми: на 7-й минуте отличился Порядин. Пулккинен сравнял счет на 25-й. Спустя 10 минут Захарчук забил вторую шайбу «Нефтехимика». Граньяни на 37-й сделал счет 2:2. Брынцев на 49-й и Казионов на 60-й установили окончательный итог — 2:4.

Первую игру нового сезона КХЛ с участием динамовцев посетило 15 266 человек, включая Александра и Николая Лукашенко.

Следующий поединок минчане проведут на выезде против московского «Динамо» 4 сентября.
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Тэги: ХК Динамо-Минск ХК Нефтехимик КХЛ Город: Минск

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