Житель Киевской области снимал порно со своими детьми

/ Мир
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Мужчина продавал видео с участием пятилетнего мальчика и двухлетней девочки на закрытых тематических форумах.

«Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов. Злоумышленник задержан. На его компьютере обнаружено более 150 ГБ порноконтента с участием детей», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Установлено, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

Мужчине грозит до десяти лет заключения.
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Тэги: детское порно Украина детская порнография Нацполиция Город: Киев

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