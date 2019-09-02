Житель Киевской области снимал порно со своими детьми

Мужчина продавал видео с участием пятилетнего мальчика и двухлетней девочки на закрытых тематических форумах.

«Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов. Злоумышленник задержан. На его компьютере обнаружено более 150 ГБ порноконтента с участием детей», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Установлено, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

Мужчине грозит до десяти лет заключения.