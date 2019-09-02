Фотофакт. В Национальном аэропорту представили пассажирский Embraer второго поколения

В парке «Белавиа» самолеты Embraer с 2012 года. Сейчас в строю 10 воздушных судов этой марки.

Источник: ОНТ

«У каждого члена семейства этих самолетов разная длина крыльев, что помогает улучшить эффективность этих самолетов. Потом, как вы видите — это тоже двигатели от компании Pratt & Whitney, которые тоже считаются новым поколением и позволяют уменьшить расход топлива на 25,4%. Также, когда вы попадете в салон, вы можете увидеть новый переработанный интерьер, который очень нравится нашим клиентам», — сказал Мартин Холмс, вице-президент компании Embraer, передает ОНТ .

«Белавиа» плотно работает с Embraer над спецификацией этого самолета: количество мест, цвет кожи кресел и прочие нюансы. Новые лайнеры могут выполнять полеты во флоте белорусской авиакомпании в 2020 или 2021 году.