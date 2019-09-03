Беларуси угрожает фронтальный раздел

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Во вторник, третьего сентября, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать фронтальный раздел.

Фото носит иллюстративный характер

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов страны пройдут дожди (в некоторых местах с грозами).

Ветер северо-западный порывистый (при грозах сильный порывистый). В связи с неблагопритным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. Максимально воздух прогреется от +15°C (в северо-западной части) до +28°C (в восточной части республики).

В столице пройдет дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром и днем +16..+18°C;
  • вечером +12..+15°C.
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Тэги: погода дожди

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