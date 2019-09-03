Мининформ заблокировал еще семь сайтов

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Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к семи сайтам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстрация pixabay.com

Как отмечается, на такой шаг Мининформ пошел по представлению двух министерств — внутренних дел (пять сайтов за размещение информации о продаже наркотиков и психотропов) и антимонопольного регулирования и торговли (два сайта за размещение ненадлежащей рекламы.

Адреса заблокированных сайтов не приводятся.

Не так давно сообщалось, что Мининформ заблокировал почти 60 сайтов (решение было принято по представлению МВД).
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Тэги: Мининформ блокировка сайтов

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