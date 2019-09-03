Как в лихие 90-е. Гомельчанку избили, вывезли в лес и отобрали крупную сумму валюты

Как история из лихих 90-х воспринимается информация о вечернем происшествии в Гомеле, произошедшем в понедельник, второго сентября.

По данным пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, примерно в 20:40 в милицию поступил сигнал, что на возле одного из домов на улице Быховской неизвестные напали на женщину-водителя «БМВ», избили ее, затолкнули в машину и скрылись.

По тревоге были подняты подразделения внутренних дел. Позже разыскиваемое авто было обнаружено экипажем ДПС на дороге Чернигов — Гомель. На требование остановиться автомобиль не отреагировал и начал скрываться.

«БМВ» был обнаружен на улице Севастопольской, за его рулем находилась хозяйка — 35-летняя гомельчанка. Женщина была избита (ее госпитализировали в областную больницу). По дороге она дала первичную информацию, которая помогла правоохранителям задержать одного из разбойников — 17-летнего гомельчанина.

Пострадавшая рассказала, что, когда она вернулась домой на машине, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину. Проследовав через город, они выехали к лесу, где потребовали отдать им деньги.

В багажнике молодые люди забрали деньги в сумме 5 тысяч долларов и поехали обратно в город на Соже. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомашине и скрылись. Женщина самостоятельно села за руль и поехала на улицу, где и встретила экипаж ГАИ.

«В настоящее время известны двое других соучастников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы», — отметила представитель МВД.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом.