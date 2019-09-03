СМИ: в результате пожара на корабле у берегов Калифорнии погибли 25 человек

Трагедия произошла на прогулочном корабле сегодня ночью у берегов Калифорнии. Количество погибших в огне выросло в три раза с первоначальными данными.

Фото с сайта THE SUN

Как сообщили в Береговой охране США, пожар на борту 23-метрового судна для дайвинга Conception начался примерно в 03:15 по местному времени, когда он находился на якоре у берегов острова Санта-Круз. Изначально сообщалось о восьми погибших, пишет ГА .

Как заявила капитан Береговой охраны Моника Рочестер на пресс-конференции, «мы будем продолжать поиски всю ночь до утра, но я думаю, нам всем нужно готовиться к наихудшему исходу».

По информации АР , в спецслужбе уже подтвердили, что спасатели смогли найти тела 25 человек.

Судно Conception, которое было спущено на воду в 1981 году, отправилось к калифорнийским островам Чаннел в субботу утром. На борту корабля находилось 39 человек (в т.ч. пять членов экипажа).