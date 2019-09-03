Фильм по книге Виктора Мартиновича «Озеро Радости» получил призы кинофестиваля в Неваде

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Картина режиссера Алексей Полуяна Lake of Happiness по роману «Озера Радости» Виктора Мартиновича получила два приза («Best of the Fest» и «Best Narrative») на кинофестивале в Неваде. Об этом сам писатель сообщил на своей странице в социальной сети.

Фото со страницы Виктора Мартиновича в соцсети

По его словам, через две недели фильм будет представлен на Drama International Short Film Festival (Греция), после чего его увидят зрители FICBUEU (Галиция), Beast International Film Festival (Порто). Далее будут Франция и Германия.

В Беларусь «Озеро Радости» приедет в ноябре.

 

 
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Тэги: кино Озеро Радости Персона: Виктор Мартинович Алексей Полуян

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