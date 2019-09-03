Зась о встрече с Болтоном в Варшаве: никаких интриг и заговоров

На встрече глав советов безопасности Беларуси, Польши и Украины с помощником президента США по безопасности Джоном Болтоном в Варшаве 31 августа обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также урегулирование ситуации на Донбассе, сообщил 3 сентября журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

«В последних числах августа по инициативе наших зарубежных коллег прошла встреча секретарей безопасности США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве, — сказал Зась. — Хотел бы сразу сказать, чтобы не искали в этой встрече каких-то скрытых смыслов, не выстраивали конспирологические теории об интригах и заговорах. Это полная чушь. Эта встреча полностью вписывается в нашу минскую инициативу по расширению международного диалога с целью обеспечения международного мира и безопасности».

По словам Зася, встреча была «хорошей возможностью послушать друг друга, самим высказаться о тех проблемах, которые существуют в регионе и мире, угрозах разного характера».

«Я не могу сказать, что все наши оценки и мнения совпали, но такой диалог нужен, — отметил госсекретарь. — Беларусь еще раз подтвердила, что мы являемся приверженцами мирного урегулирования всех спорных вопросов, которые существуют в регионе и мире, политическими способами. И мы подтвердили свою готовность всемерно способствовать этому процессу».

Зась считает, что формат подобных встреч будет востребован в будущем, так как «все стороны получили пользу от этого диалога и обмена мнениями».

Он также сообщил, что на встрече в Варшаве обсуждалась и ситуация в Украине. «Не хочу об этом говорить детально, потому что не было принято никаких решений, — сказал он. — Но если мы говорим о Восточно-Европейском регионе, то это тот фактор, который оказывает существенное влияние на безопасность всего нашего региона. Обсуждались и возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса «нормандского формата», в том числе и те инициативы, которые высказывала Беларусь о подключении к этому процессу США».

Зась не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли на встрече в Варшаве тема России и ее влияния на ситуацию в регионе.