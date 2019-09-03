Лукашенко рассказал, как можно победить терроризм

Выступая сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом Александр Лукашенко подчеркнул, что терроризм является «беспрецедентным вызовом, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам».

Фото пресс-службы президента

По мнению главы государства, положить конец терроризму можно при одном условии — «если мы этого захотим». Пришло время всем странам мира, подчеркнул он, объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками.

Президент заявил, что Беларусь продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН по теме антитеррора.

Он также считает, что идея объединить два региона — ОБСЕ и АСЕАН — под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна.

«Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями», — подчеркнул Лукашенко.