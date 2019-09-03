В Щучине двое мужчин отравились газами

Во время проведения работ по откачке воды из канализационного колодца отравились двое мужчин. Трагедии удалось избежать благодаря вовремя прибывшим спасателям.

Накануне утром на улице Академической в райцентре во время работ один из мужчин потерял сознание, а второй почувствовал резкое недомогание. Проходивший мимо разнорабочий услышал крики о помощи и вызвал сотрудников МЧС.

Спасатели с помощью веревки достали пострадавших из колодца на глубине четырех метров.

В настоящее время мужчины находятся под наблюдением медиков — предварительный диагноз «отравление смесью канализационных газов».