Кто в Брестской области будет считать голоса избирателей

В Брестской области в составы областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания вошли 33 представителя политических партий, сообщил БелаПАН начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Сергей Тимошук.

Избирательные комиссии были сформированы 2 сентября на совместном заседании президиума областного совета депутатов и облисполкома.

В областную и 16 окружных избирательных комиссий включен 221 человек, по 13 в каждую комиссию.

В областной избирком было выдвинуто четыре представителя политических партий: по одному от Коммунистической партии Беларуси, Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), Либерально-демократической партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир».

В составы 16 окружных избиркомов включено 208 человек, в том числе 30 представителей политических партий. Среди них 11 представителей КПБ (выдвигалось 12), девять — РПТС (13), шесть — партии «Справедливый мир» (11), по одному представителю Партии БНФ (три), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) (три), Белорусской патриотической партии (один), Либерально-демократической партии (один).

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.