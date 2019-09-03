Розенбаум подтвердил, что находится в больнице — ему сделана операция

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Известный российский певец, народный артист России Александр Розенбаум подтвердил прессе, что в настоящее время находится в больнице, где ему сделали операцию.

Фото из Википедии

Музыкант не стал акцентрировать внимание на диагнозе, заметив, что все будет хорошо.

Ранее на появившуюся информацию об экстренной госпитализации отреагировала продюсер артиста Белла Купсина, заявившая, что народному артисту была сделана плановая операция, пишет iz.ru.

Любимому миллионами артисту 13 сентября исполнится 68 лет. Он родился в Ленинграде. 
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Тэги: шоу-бизнес Персона: Александр Розембаум Город: Москва

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