Биржа: рубль упал ко всем основным валютам

Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, третьего сентября.

Больше всех сегодня добавил доллар, увеличившийся на 0,0141 пункта (+0,67%) — 2,1190 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0054 пункта (+0,23%) — 2,3176 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0067 пункта (+0,21%) — 3,1670 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги пройдут в среду, четвертого сентября.