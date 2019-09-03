Лукашенко утверждает, что наглухо закрыл границу с Украиной

Беларусь была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия, заявил Александр Лукашенко, выступая 3 сентября в Минске на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу, наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один, — сказал Лукашенко. — А сегодня со своими людьми наглухо закрыли границу, потому что хлынул поток оружия. Ну а там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований».

Лукашенко напомнил, что Беларусь приняла более 150 тысяч беженцев из Украины с начала конфликта на Донбассе.

«Европейцы две тысячи мигрантов не могут поделить. Демократическая Европа: в море болтаются дети, люди, которые бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем, пусть погибают, это не наши, — сказал Лукашенко. — А к нам 150 тысяч хлынуло не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси по жилью, по образованию, по работе. Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет, но мы не очень и просили этой помощи».

Почти год назад на встрече с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо глава государства высказал обеспокоенность тем фактом, что через украинскую границу в Беларусь поступает оружие.

Он поручил укрепить этот участок госграницы: «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу».

Глава государства подчеркнул, что меры усиления не должны коснуться порядочных людей, а должны быть направлены против бандитов, которые везут оружие.