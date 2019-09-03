Налоговый маневр может серьезно ударить по экономике Беларуси

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Потенциальные темпы экономического роста в Беларуси могут снижаться в ближайшие годы из-за негативного влияния российского налогового маневра на белорусскую экономику. Такое мнение высказал заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко 3 сентября во время встречи с журналистами, организованной Исследовательским центром ИПМ.

«Налоговый маневр, если мы не получим от России компенсацию, в течение нескольких ближайших лет будет ежегодно на 0,3 процентного пункта снижать потенциальные темпы экономического роста Беларуси», — отметил Демиденко.


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Этих потерь, добавил он, может не быть, если Россия согласится компенсировать Беларуси выпадающие нефтяные доходы, вызванные налоговым маневром. Однако, уточнил Демиденко, пока нет оснований говорить о том, что Беларусь точно получит от России компенсацию за налоговый маневр. «Мы стараемся работать с фактами, и пока по факту результатов переговоров по данному вопросу нет», — подчеркнул Демиденко.

В свою очередь, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик отметил, что пока эксперты не ожидают получения Беларусью компенсации от России за налоговый маневр. С учетом этого фактора, а также с учетом негативных процессов в мировой экономике темпы роста ВВП Беларуси в ближайшие годы могут замедлиться, считает эксперт.

«Согласно нашему базовому сценарию, рост ВВП Беларуси в 2020 году может составить 1,3%, в 2021 году — 0,9%», — отметил Чубрик.


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Однако, добавил он, существуют риски реализации негативного сценария в том случае, если мировая экономика попадет в рецессию. Он обратил внимание, что на фоне торговых войн в мире темпы роста в промышленности стран ЕС стали замедляться.

«Вероятность попадания мировой экономики в рецессию реально существует из-за торговых войн в мире. Если это произойдет, мы ожидаем замедление экономики России, которая является основным торговым партнером Беларуси, с 1,9% до 0,9% в 2020 году», — рассказал Чубрик. В этом случае, добавил он, есть риски того, что ВВП Беларуси в 2021 году снизится.

«В случае реализации негативного сценария рост ВВП Беларуси в 2020 году может составить 0,7%, а в 2021 году экономическая динамика может оказаться отрицательной и ВВП может снизиться на 0,5%», — прогнозирует Чубрик.
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Тэги: ВВП Беларуси Беларусь-Россия налоговый маневр Персона: Александр Чубрик Михаил Демиденко

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