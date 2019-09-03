В минском гипермаркете Green произошло задымление из-за забытых в печке булок

Чрезвычайное происшествие с эвакуацией и пожарными случилось вечером 2 сентября в крупном столичном магазине Green у станции метро «Каменная горка». Покупатели, почувствовав опасность, самостоятельно покинули магазин.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала Naviny.by о случившемся.

Сообщение о задымлении поступило спасателям в 20:54. К этому моменту покупатели начали самостоятельно покидать помещение торгового центра. В 22:00 чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

Причиной задымления стало тление хлебобулочных изделий в печи кулинарии гипермаркета. Магазин торгует несколькими видами хлеба собственного производства.

Каменная горка, несколько звонков от бдительных граждан, которые наблюдали дым. Выяснилось, что в одном из магазинов ... подгорели булочки. Пострадавших нет. pic.twitter.com/sDzDlwyCLs — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 2 сентября 2019 г.

Утром 3 сентября магазин продолжил работу в обычном режиме. Как сообщили Naviny.by работники торгового центра, в котором расположен гипермаркет, в здании чувствуется запах гари.