В минском гипермаркете Green произошло задымление из-за забытых в печке булок

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Чрезвычайное происшествие с эвакуацией и пожарными случилось вечером 2 сентября в крупном столичном магазине Green у станции метро «Каменная горка». Покупатели, почувствовав опасность, самостоятельно покинули магазин.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала Naviny.by о случившемся.

Сообщение о задымлении поступило спасателям в 20:54. К этому моменту покупатели начали самостоятельно покидать помещение торгового центра. В 22:00 чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

Причиной задымления стало тление хлебобулочных изделий в печи кулинарии гипермаркета. Магазин торгует несколькими видами хлеба собственного производства.

Утром 3 сентября магазин продолжил работу в обычном режиме. Как сообщили Naviny.by работники торгового центра, в котором расположен гипермаркет, в здании чувствуется запах гари.
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Тэги: задымление Green Персона: Марина Фандо Город: Минск