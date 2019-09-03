Диетологи сообщили, какие овощи лучше есть после термообработки

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Сезон овощей в самом разгаре. Уже в скором времени на площадях городов заработают сезонные осенние ярмарки, а это означает, что можно будет относительно дешево «затариться» не только вкусными, но и полезными продуктами.

Фото pixabay.com

Вот какие овощи диетологи рекомендуют употреблять в пище не только в сыром виде, но и после термообработки.


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Особое внимание специалисты предлагают обратить внимание на томаты. Эти овощи в отварном виде особенно полезны для здоровья: они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит периодически есть и отварную морковь, она улучшает зрение и повышает гладкость кожи.

Что касается капусты, то ее лучше не подвергать термической обработке. Особенно капуста полезна в квашеном виде, поскольку в таком продукте содержится много витамина С и молочной кислоты.

Баклажаны нужно не варить и не жарить, а запекать, в таком виде они будут иметь меньше нитратов и больше калия.

Ряд овощей лучше отваривать или запекать с кожурой, поскольку именно в ней содержится максимальное количество полезных веществ. К таким овощам медики отнесли тыкву и молодой картофель, пишет lenta.ua.
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Тэги: здоровье овощи

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