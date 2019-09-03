В Беларуси вновь объявлен желтый уровень опасности

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В среду, четвертого сентября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только ночью и утром в восточных регионах страны сохранится влияние фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (дожди ожидаются ночью и утром на востоке). В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+13°С;
  • максимальная в середине дня +16..+22°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода туман

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