В Беларуси вновь объявлен желтый уровень опасности

В среду, четвертого сентября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только ночью и утром в восточных регионах страны сохранится влияние фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (дожди ожидаются ночью и утром на востоке). В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха:

минимальная ночью +7..+13°С;

максимальная в середине дня +16..+22°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.