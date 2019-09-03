Финансовый кризис в Беларуси? Всемирный банк надеется, что его не будет

Беларусь оказалась в уязвимом положении из-за неэффективной работы госсектора, и хочется надеяться, что дело не дойдет до финансового кризиса. Такую оценку экономической ситуации в стране дал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер 3 сентября во время встречи с журналистами, организованной Исследовательским центром ИПМ.

«Беларусь — как семья, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему это происходит? Потому что половина семьи работает непродуктивно — мы говорим в данном случае о госпредприятиях. А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Вначале идет длинный этап стагнации, о нем в отношении Беларуси Всемирный банк писал еще два года назад», — отметил Кремер.

Всемирный банк, напомнил он, предупреждал, что перспективы роста доходов в Беларуси будут низкими, если не будет осуществлена реструктуризация госпредприятий.

«Второй этап, если семья тратит больше, чем зарабатывает — возникает уязвимость к образовавшейся задолженности. Беларусь сейчас на этом этапе. Третий этап (надеюсь, в Беларуси он никогда не наступит) — финансовый кризис, возникающий из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами», — пояснил Кремер.

По его мнению, Беларуси крайне важно минимизировать риски перехода от второго этапа к третьему.

«Один из рисков в том, что госпредприятия окажутся не в состоянии обслуживать свою задолженность. Второй риск связан с тем, что банковский сектор может оказаться в ситуации, когда не сможет управлять своим балансом, третий риск — Нацбанк из-за внешнего давления может не суметь сдерживать потерю своих резервов», — считает Кремер.

По его мнению, чтобы минимизировать эти угрозы, Беларуси следует устранить причины проблем в экономике и, в частности, провести реструктуризацию сектора госпредприятий.

«Сектор госпредприятий занимает значительную долю в экономике, но использует трудовые ресурсы и капитал значительно менее эффективно по сравнению с остальной частью экономики», — сказал Кремер.

При этом он подчеркнул, что Всемирный банк не предлагает госпредприятия массово приватизировать или обанкротить, а рекомендует провести диагностику с целью определения эффективности организаций госсектора, после чего выработать индивидуальный план действий для каждой из них.

«Рекомендации Всемирного банка часто представляют в карикатурном виде — мол, все нужно приватизировать либо ликвидировать. Это не то, что мы имеем в виду. Мы говорим о необходимости независимой диагностики госпредприятий для определения последующей работы в этом направлении», — подчеркнул Кремер.