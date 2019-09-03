Глава МИД Литвы высказался об упрощении визового режима с Беларусью

Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и нашей страной.

Об этом во время получения копий верительных грамот от нового посла Беларуси в Литве Валерия Барановского заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.lt .

В ходе встречи стороны обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами. Подняли и тему безопасности БелАЭС, и ситуации с правами человека в Беларуси.

Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства.

«Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы», — сказал министр.

По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.

«Литва и Беларусь — соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям», — сказал Линкявичюс.