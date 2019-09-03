Лукашенко: небогатые страны могут произвести такое оружие, что богатым мало не покажется

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«Богатые государства напрасно думают, что они способны выиграть современную гонку вооружений за счет того, что у них много денег», — заявил глава государства 3 сентября в Минске на международной конференции по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает БелаПАН.

Фото Сергея Сацюка

Александр Лукашенко считает, что такие заявления «поверхностные и бестолковые». Он уверен, что современное развитие технологий исключает необходимость первенства в гонке вооружений.

По-мнению белорусского лидера, в современных условиях даже страна со средним достатком может произвести настолько современное оружие, что «этим богатым, которые хотят быть лидерами в гонке, мало не покажется».
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Тэги: гонка вооружений вооружения Персона: Александр Лукашенко

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