Лукашенко: небогатые страны могут произвести такое оружие, что богатым мало не покажется

«Богатые государства напрасно думают, что они способны выиграть современную гонку вооружений за счет того, что у них много денег», — заявил глава государства 3 сентября в Минске на международной конференции по вопросам борьбы с терроризмом, сообщает БелаПАН .

Фото Сергея Сацюка

Александр Лукашенко считает, что такие заявления «поверхностные и бестолковые». Он уверен, что современное развитие технологий исключает необходимость первенства в гонке вооружений.

По-мнению белорусского лидера, в современных условиях даже страна со средним достатком может произвести настолько современное оружие, что «этим богатым, которые хотят быть лидерами в гонке, мало не покажется».