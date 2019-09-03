Продажи электромобилей упали впервые в истории

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В июле мировые продажи электромобилей упали после того, как Китай сократил субсидирование их покупок.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Sanford C. Bernstein, передает NV.ua.


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Согласно отчету компании, в июле продажи машин с электродвигателями упали на 14%, примерно до 128 тысяч штук. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке. В Европе они выросли.

Наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тыс. машин) и китайской BYD Co. (порядка 16 тыс.), далее следуют немецкая BMW (примерно 9 тыс.) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тыс.).

В отчете отмечается, что в январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. Аналитики Sanford C. Bernstein прогнозируют, что по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48%, до 2,4-2,9 млн машин.
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Тэги: электромобили переход на электромобили Китай

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