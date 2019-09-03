На первом энергоблоке БелАЭС завершены гидравлические испытания трубопроводов и оборудования первого контура

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На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершены гидравлические испытания на прочность трубопроводов и оборудования первого контура, сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Росатом».

Системы и оборудование были испытаны путем накачки первого контура давлением 24,5 мегапаскаля.


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«Высокая готовность блока позволила нам выполнить "горячую" гидравлику трубопроводов и оборудования первого контура на подэтапе А-1 (испытание и опробование оборудования) этапной программы предпусковых наладочных работ энергоблока №1. Испытания заняли немногим более суток и прошли практически на одном дыхании», — прокомментировал процедуру директор проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции АО «ИК "АСЭ"» (инжиниринговый дивизион «Росатома») Виталий Полянин.

Сейчас специалисты испытывают системы безопасности первого контура. В первой декаде сентября планируется проверить на прочность и плотность трубопровод и оборудование второго контура первого энергоблока станции.

Первый контур — замкнутая изолированная система с теплоносителем, которая находится непосредственно в реакторе. Этот сверхгорячий контур нагревает воду второго контура, которая, преобразуясь в пар, вращает турбину и таким образом генерирует электричество.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Завершить ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС планируется в начале 2020 года, а не в декабре 2019-го, как заявлялось ранее. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Росатом Персона: Виталий Полянин Город: Островец

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