Представители «Говори правду» не были включены в избирательные комиссии

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В состав окружных и территориальных избирательных комиссий не вошел никто из представителей общественного объединения «Говори правду», сообщил  на пресс-конференции в Минске сопредседатель организации Андрей Дмитриев.

От организации выдвигалось 36 человек. Из них 7 — в территориальные комиссии и 29 — в окружные. Андрей Дмитриев считает практику отбора членов комиссий правильной, но, по его словам, реализация «убивает всю идею».

Он отметил, что местная власть делает так, как привыкла, несмотря на то, что приходит из центра. «А привыкла она не открывать двери гражданскому обществу, решать все сама и держать руку на контроле над итогами", — подчеркнул сопредседатель.

Он отметил негативное отношение общественного объединения «Говори правду» к происходящему. По словам Андрея Дмитриева, в числе недостойных включения в избирательную комиссию оказались депутат Верховного совета СССР Юрий Воронежцев, выдвигавшийся в Гомеле, а в Минске — известный адвокат Владимир Букштынов.

Руководитель также заметил, что «Говори правду» не остановит кампанию и будет выдвигать своих представителей в участковые избирательные комиссии.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября 2019 года.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Говори правду выборы в парламент-2019 Персона: Андрей Дмитриев Юрий Воронежцев Владимир Букштынов

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