В Беларуси будут контролировать перемещение пассажиров

Разрабатывается национальная система контроля перемещения пассажиров, сообщил постоянный представитель страны при ООН Валентин Рыбаков на сессии международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

По его словам, когда в прошлом году МИД Беларуси вместе с Контртеррористическим управлением (КТУ) ООН еще только задумывали проведение этой конференции, тема «внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс выявления путешествующих воздушным транспортом террористов и их сторонников» была одной из приоритетных.

Рыбаков отметил, что вопрос четкого контроля перемещений встал с особой остротой в связи с «массовым перемещением приспешников ИГИЛ в государства своего гражданства и третьи страны» после «окончательной территориальной победы» над этой террористической организацией в марте этого года и ее переходом в формат «виртуального халифата».

Принятая в 2017 году резолюция Совета безопасности ООН № 2396, по словам дипломата, прямо обязывает государства — члены ООН «развивать свой потенциал в области сбора, обработки и анализа данных записей регистрации пассажиров, обеспечивать доведение этих данных до сведения всех компетентных национальных органов». Также резолюция предписала им «создать системы предварительного сбора информации о пассажирах».

«Беларусь не является исключением — мы активно работаем над созданием собственной системы контроля перемещения пассажиров, — сказал Рыбаков. — Некоторые государства пошли дальше и предложили собственные разработки другим странам на безвозмездной основе. Это касается и программы КТУ ООН goTravel (сервис обмена данными об авиапассажирах для правоохранительных органов. — ред.), которая была создана ООН совместно с правительством Нидерландов».

Постпред Беларуси при ООН убежден, что использование систем контроля перемещения «способно привести к значительному снижению глобальной террористической угрозы», хотя их внедрение «является узкоспециальным и очень техническим».

«В этом контексте мы бы хотели предложить КТУ ООН подумать о создании справочника, основанного на опыте внедрения программы goTravel, с вопросами и ответами по наиболее типичным ошибкам, техническим и логистическим рекомендациям организации подобных систем в государствах», — заявил он.

Подобный справочник, считает Рыбаков, «оказал бы неоценимую помощь» тем государствам, которые «решили с нуля развивать собственные национальные системы контроля безопасности авиапассажиров».