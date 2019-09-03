В Петербурге вручили «барные Оскары» минским «Винному шкафу», «Курилке» и el Pushka

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Сразу три минских бара получили награды на премии Barproof Award 2019, которую присуждают лучшим питейным заведениям в России и сопредельных государствах.

В категории «лучший винный бар» в международной категории победил минский «Винный шкаф» с улицы Революционной. В категории «лучший этно бар» победил мексиканский el Pushka со столичной улицы Герцена, а в категории «лучшее коктейльное меню» победу одержал бар «Курилка» с площади Свободы. «Курилка» еще взяла и Гран-при конкурса, передает TUT.by.

Barproof Awards четвертый год определяет лучшие бары, специалистов и продукты барной индустрии России и стран СНГ в 38-ми номинациях: 18-ти российских и 20-ти международных. В локальной категории номинации могут удостоиться только российские заведения, в международной — бары из стран ближнего зарубежья плюс российские места, которые могут номинироваться и на международную категорию тоже.
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Тэги: Barproof Award Винный шкаф Курилка el Pushka