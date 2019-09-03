Оперативники задержали второго подозреваемого в похищении гомельчанки

Сыщикам Советского РОВД Гомеля поступила информация, что один из скрывшихся подозреваемых купил автомобиль и собрался выехать из города. Оперативники вычислили возможное местонахождение соучастника преступления.

По сообщению пресс-службы МВД, когда молодой человек увидел служебный автомобиль милиции, то резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан. В ходе осмотра салона иномарки в кармане солнцезащитного козырька обнаружены деньги.

Вчера в Гомеле был совершен разбой. Неизвестные напали на 35-летнюю водителя «БМВ», избили ее, затолкнули в машину, вывезли в лес и отобрали 5 тысяч долларов.