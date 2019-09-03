Оргкомитет Букеровской премии опубликовал шорт-лист

В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии — по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом.

В шорт-лист вошли :

Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments),

Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport),

Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other),

Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities),

Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte),

Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Букеровская премия — самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 года. До 2015-го она вручалась один раз в два года, затем — ежегодно.