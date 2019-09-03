Оргкомитет Букеровской премии опубликовал шорт-лист

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В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Финалисты премии — по 2500 фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом.

В шорт-лист вошли:

  • Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments),
  • Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport),
  • Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other),
  • Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities),
  • Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte),
  • Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Букеровская премия — самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 года. До 2015-го она вручалась один раз в два года, затем — ежегодно.
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Тэги: шорт-лист Букеровская премия литературная премия

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