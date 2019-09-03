Соболенко и Мертенс пробились в парный полуфинал US Open

Арина Соболенко и Элис Мертенс победили китайский дуэт Йин-Йин Дуань / Сайсай Чжэн.

Белоруска и бельгийка победили соперниц со счетом 6:4, 6:3.

За выход в полуфинал также сражаются Александра Саснович и Виктория Кужмова, которые сыграют с третьей парой турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай). А Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти ждут встречу с первой сеяной парой турнира Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция).