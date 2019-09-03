Белорусские футболистки с победы стартовали в квалификации ЧЕ

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Подопечные Юрия Малеева разгромили сборную Фарерских островов со счетом 6:0 на «Борисов-Арене», где играли впервые.

По дублю у белорусок оформили Карина Ольховик, Анастасия-Гражина Щербаченя и Анастасия Харланова.

Ранее команда Фарерских островов проиграла с аналогичным счетом соперницам из Уэльса. С таким же результатом закончился и третий матч в группе: норвежки победили футболисток из Северной Ирландии.


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Белоруски сыграют 4 октября против норвежек и 8 октября с командой Уэльса.

Напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах. Финальная часть женского Евро пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года.
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Тэги: женский футбол Фарерские острова Борисов-Арена Персона: Карина Ольховик Анастасия-Гражина Щербаченя Анастасия Харланова Город: Борисов

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