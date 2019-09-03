Белорусские футболистки с победы стартовали в квалификации ЧЕ

Подопечные Юрия Малеева разгромили сборную Фарерских островов со счетом 6:0 на «Борисов-Арене», где играли впервые.

По дублю у белорусок оформили Карина Ольховик, Анастасия-Гражина Щербаченя и Анастасия Харланова.

Ранее команда Фарерских островов проиграла с аналогичным счетом соперницам из Уэльса. С таким же результатом закончился и третий матч в группе: норвежки победили футболисток из Северной Ирландии.

Белоруски сыграют 4 октября против норвежек и 8 октября с командой Уэльса.

Напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах. Финальная часть женского Евро пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года.