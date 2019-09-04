ФК «Гомель» расторгнул контракт с главным тренером

Алексей Меркулов занимал эту должность с июля 2018 года.

Источник: fcgomel.by

По сообщению пресс-службы клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

Меркулов завоевал «золото» с гомельскими дублерами в 2012 году, возглавлял основную команду в сезонах 2013 и 2014 годов. В 2017 году он был назначен старшим тренером клуба, а с июля 2018 года возглавлял тренерский штаб.

ФК «Гомель» занимает 13-е место из 16-ти. Команда четвертая по количеству забитых голов, но вторая с конца по пропущенным.