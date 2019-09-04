До 10 лет. По второму «делу ГУПРа» сели все

Минский областной суд вынес приговор по второму делу Сергея Барисевича.

Экс-глава Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич с учетом предыдущего приговора получил 13 с половиной лет лишения свободы, передает TUT.by.

Экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки, даче взятки. Рослика приговорили к 10 годам колонии усиленного режима.

Его жена, кладовщик КШП Лариса Рослик была признана виновной в мошенничестве. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Экс-главбух и замглавы КШП Ленинского района Александра Мамотюк наказана за мошенничество, посредничество во взяточничестве и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ее приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Иск комбината школьного питания к обвиняемым удовлетворили: суд постановил взыскать с Бронислава Рослика и Александры Мамотюк 31,7 тысяч рублей, и 59 тысяч рублей — с Ларисы Рослик, и опять же, Александры Мамотюк.