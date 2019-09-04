Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Этот странный комментарий президент США дал по случаю мероприятий в Польше, приуроченных к 80 годовщине нападения нацистской Германии.

Дональд Трамп сказал, что «просто хочет поздравить» Польшу с этим, сообщает Washington Post .

«У меня есть хорошо послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. У нас также есть много поляков в нашей стране, около восьми миллионов. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там», — сказал Трамп.

Войска нацистской Германии вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, что потом стало считаться началом Второй мировой войны. Трамп должен был сам отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан.