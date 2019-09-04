Внешнеторговый товарооборот Минска в январе-июле сократился на 3,7%

Внешнеторговый оборот Минска за семь месяцев 2019 года составил 15 млрд 592,4 млн долларов, следует из данных главного статистического управления столицы.

Экспорт товаров составил 6 млрд 443,8 млн долларов (-10,3%), импорт — 9 млрд 148,6 млн (+1,5%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-июль 2019 года составило 2 млрд 704,8 млн долларов. По итогам января-июля 2018 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 827,4 млн долларов, или на 877,4 млн меньше.

Товарооборот Минска с Россией за семь месяцев 2019 года составил 6 млрд 402,5 млн долларов и снизился к уровню января-июля 2018 года на 3,8%. Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 2 млрд 534,9 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-июль 2019 года составил 4 млрд 269,2 млн долларов, снизившись к уровню января-июля 2018 года на 13,8%. Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 646 млн долларов.