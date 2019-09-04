Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 1704

Ущерб, причиненный магазину «Яхонт» по улице Киселева в результате разбоя, составил более 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, по месту жительства фигурантов проведены обыски. Часть похищенного имущества обнаружена в тайнике, оборудованном дома у родственников одного из подозреваемых. Кроме того, изъяты пластиковые стяжки. Такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

 

 

Также проверяется причастность задержанных к совершению еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.

Двое мужчин вошли в помещение магазина 17 августа, распылили перцовый газ, на руки продавцов надели наручники. Похитив все драгоценности с витрины, налетчики скрылись.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Яхонт ювелирный магазин разбойное нападение Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Разбойное нападение в Гродно раскрыто через 11 лет

Разбойное нападение в Гродно раскрыто через 11 лет

Бабушка, дай денег, а то зарежу!

Бабушка, дай денег, а то зарежу!

Парижских ювелиров ограбили на 10 миллионов евро

Парижских ювелиров ограбили на 10 миллионов евро