Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Минске

Ущерб, причиненный магазину «Яхонт» по улице Киселева в результате разбоя, составил более 1 млн рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, по месту жительства фигурантов проведены обыски. Часть похищенного имущества обнаружена в тайнике, оборудованном дома у родственников одного из подозреваемых. Кроме того, изъяты пластиковые стяжки. Такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

Также проверяется причастность задержанных к совершению еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.

Двое мужчин вошли в помещение магазина 17 августа, распылили перцовый газ, на руки продавцов надели наручники. Похитив все драгоценности с витрины, налетчики скрылись.