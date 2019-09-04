2 и 3 сентября в Беларуси зафиксированы температурные рекорды

Температурные рекорды обновились на ряде белорусских метеостанций 2 и 3 сентября, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт температур и архива Белгидромета.

2 сентября отмечены новые максимумы в шести населенных пунктах: Волковыске — 29,9 градуса тепла (было 29,4 в 1963 году), Вилейке — 28,8 (28,5 в 1963-м), Ошмянах — 28 (27,5 в 1983-м), Воложине — 27,7 (27,1 в 1996-м), Новогрудке — 27,4 (27,1 в 2015-м) и Нарочи — также 27,4 (24,7 в 1977-м). Теплее всего в этот день было в Пинске — 31,1 градуса, однако там рекорд устоял (34,3 градуса в 2015 году). За весь период метеонаблюдений самое жаркое 2 сентября было в 2015 году (34,9 градуса в Гомеле и Мозыре).

3 сентября обновились рекорды в двух городах: Брагине — 29,7 градуса (было 28,9 в прошлом году) и Мстиславле — 26,8 (24,9 в 2009-м). Брагин вчера стал самым теплым местом в стране. Между тем в северо-западной половине, в зоне влияния атмосферного фронта, было намного холоднее. В Новогрудке температура не поднялась выше 13,5 градуса, в Воложине — выше 13,9.

Первая треть ушедшего лета была аномально жаркой, новые температурные максимумы фиксировались 18 дней июня (с 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го) и 1 июля. Середина лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13-16 июля, а также 3-6 августа. Вторая половина августа была теплой, 21 августа на одной из метеостанций (Пинск) был обновлен рекорд дня.