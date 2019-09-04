Лукашенко проводит совещание по вопросам экономического развития

4 сентября у президента Беларуси проходит совещание, на котором рассматриваются планы экономического развития страны в ближайшее время.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Всем понятно, что последние месяцы, четвертый квартал любого года — это выработка планов развития страны на будущее. Прежде всего, планирование на будущий год. Производства, да и вообще всей нашей жизни», — отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил участникам совещания, что «этот и следующий — это годы особые, парламентских и президентских выборов». «Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует», — заявил глава государства.

В частности, на совещании рассматриваются вопросы диверсификация экспорта и сотрудничества с Россией, отмечает пресс-служба президента.