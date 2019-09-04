«БПС-Сбербанк» начал устанавливать банкоматы с функцией обмена валюты

«БПС-Сбербанк» запустил в Минске сеть банкоматов с функцией обмена валюты. Устройства позволяют как приобретать, так и сдавать иностранную валюту.

Терминалы меняют валюту по официальному курсу банка. Нужно выбрать операцию и валюту, после чего внести наличные. На экране отобразится сумма в двух валютах и размер безналичной сдачи в белорусских рублях. Сдачу можно перевести на карточку, пополнить баланс мобильного телефона или перевести на благотворительный счет. После этого устройство выдает деньги в нужной валюте.

Банкоматы с функцией обмена валюты установлены в отделении банка на проспекте Машерова, 80), у станций метро «Восток» (улица Мстиславца, 13) и «Малиновка» (проспект Дзержинского, 119), а также в Национальном аэропорт. Еще один такой банкомат уже работает в Кобрине — в торговом центре «Полесье».

В будущем «БПС-Сбербанк» планирует установить такие терминалы в областных и некоторых районных центрах.