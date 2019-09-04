«БПС-Сбербанк» начал устанавливать банкоматы с функцией обмена валюты

/ Бизнес-новости
Просмотров: 27

«БПС-Сбербанк» запустил в Минске сеть банкоматов с функцией обмена валюты. Устройства позволяют как приобретать, так и сдавать иностранную валюту.

Терминалы меняют валюту по официальному курсу банка. Нужно выбрать операцию и валюту, после чего внести наличные. На экране отобразится сумма в двух валютах и размер безналичной сдачи в белорусских рублях. Сдачу можно перевести на карточку, пополнить баланс мобильного телефона или перевести на благотворительный счет. После этого устройство выдает деньги в нужной валюте.

Банкоматы с функцией обмена валюты установлены в отделении банка на проспекте Машерова, 80), у станций метро «Восток» (улица Мстиславца, 13) и «Малиновка» (проспект Дзержинского, 119), а также в Национальном аэропорт. Еще один такой банкомат уже работает в Кобрине — в торговом центре «Полесье».

В будущем «БПС-Сбербанк» планирует установить такие терминалы в областных и некоторых районных центрах.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БПС-Сбербанк обмен валют

Другие материалы на эту тему:

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

Гостиницы возле цирка не будет. Будет офисный центр

Гостиницы возле цирка не будет. Будет офисный центр

Под 1,9% годовых. «БПС-Сбербанк» дает кредиты на белорусские Geely

Под 1,9% годовых. «БПС-Сбербанк» дает кредиты на белорусские Geely

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты