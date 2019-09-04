В Москве к трем годам колонии приговорили оппозиционера Кирилла Жукова

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Судья ​Тверского районного суда Москвы Мария Сизинцева приговорила обвиняемого по «московскому делу» Кирилла Жукова к трем годам колонии общего режима.

Фото: «Новая газета»

28-летнего подсудимого признали виновным в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) за то, что тот попытался поднять забрало шлема нацгвардейца на акции 27 июля в Москве, передает zona.media.


Высланного из Минска участника акции 27 июля задержали в Москве

Во время заседания потерпевший сотрудник Нацгвардии Аскарбек Мадреймов так описывал свои ощущения от действий обвиняемого: «Голова по инерции пойдет назад, лямки вдавились в подбородок, было неприятно, больно».

Со 2 августа Жуков находится в СИЗО.
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Тэги: российская оппозиция митинг акция протеста Персона: Кирилл Жуков Мария Сизинцева Аскарбек Мадреймов Город: Москва

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