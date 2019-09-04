В избиркомы допустили менее 40 представителей оппозиции

В состав окружных и территориальных избирательных комиссий на парламентских выборах включено менее 40 выдвиженцев оппозиции, свидетельствуют данные о формировании комиссий, опубликованные на сайте ЦИК.

Больше всего в состав комиссий вошло представителей Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 23 человека из 74 выдвинутых в окружные комиссии. Эта же партия оказалась единственной из числа оппозиционных, представленной в территориальных комиссиях, — включены 3 члена «Справедливого мира» из 7 выдвинутых.

В окружные комиссии включены 4 представителя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) из 35 выдвинутых, 1 из 18 — Объединенной гражданской партии, 3 из 17 — Партии БНФ.

Среди партий, представленных в парламенте, больше всего в комиссии включено членов Коммунистической партии Беларуси — 68 из 86 выдвинутых в окружные и 7 из 7 — в территориальные. Второй результат у Республиканской партии труда и справедливости — 5 из 7 выдвиженцев включены в состав территориальных комиссий, 52 из 60 — в окружные.

Либерально-демократическая партия получила 11 из 42 мест в окружных комиссиях и 3 из 7 в территориальных, Белорусская патриотическая партия — одно в окружной комиссии.

От Социал-демократической партии народного согласия включено 8 из 9 представителей в окружные комиссии и один — в территориальную (все в Гомельской области). 14 представителей Белорусской аграрной партии и 15 представителей Белорусской социально-спортивной партии включены в окружные комиссии. Эти партии представлены в Минске.

Что касается общественных объединений, то больше всего в комиссии включено выдвиженцев «Белой Руси» — 108 из 110 в окружные, 7 из 7 в территориальные, Белорусского союза женщин — 101 и 6, БРСМ — 93 из 110 в окружные и 6 из 7 в территориальные. Профсоюзы получили 270 мест в окружных комиссиях (выдвигалось 286 человек) и 13 — в территориальных.

Движение «За Свободу» выдвигало 117 представителей во все окружные и территориальные комиссии, но получила только 4 места в окружных.

Общественное объединение «Говори правду» выдвигало 36 человек, но не один из них был включен в состав комиссий.