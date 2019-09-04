Лукашенко потребовал от правительства диверсифицировать рынки сбыта

О необходимости поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам развития экономики.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании обсуждаются планы экономического развития страны в предстоящий период, диверсификация экспорта и вопросы развития сотрудничества с Россией.

По его словам, «главнейшая основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже» белорусской продукции.

«Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно, — сказал он. — Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок прежде всего углеводородного сырья очень велика».

По словам Лукашенко, вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным. «И этот вопрос мы должны сегодня обсудить. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться», — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что, несмотря на то, что сейчас он в основном следит за ситуацией в сельском хозяйстве, тем не менее не упускает из вида и другие сектора экономики.

«Выполнение планов по всем направлениям — главная задача правительства, — сказал Лукашенко. — Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина Беларуси».