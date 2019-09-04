Макей принял заместителя генсека ООН Владимира Воронкова

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и заместитель генерального секретаря ООН, руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков во время встречи в Минске обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности в мире и регионе, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Фото: МИД РБ

В ходе встречи Макей подчеркнул большое значение конференции с точки зрения координации на глобальном, региональном и национальном уровнях противодействия терроризму, использующему технологии и достижения прогресса против человечества.

По его словам, «Беларусь занимает последовательную позицию и открыта для сотрудничества в этой области». Министр отметил, что ООН должна играть главенствующую и координирующую роль в международных усилиях по формированию единого фронта противодействия терроризму.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул последовательную линию Беларуси на создание «устойчивых механизмов полноформатного диалога не только между ЕАЭС и ЕС, но и в глобальном контексте».

В этой связи он отметил, что особую актуальность приобретает инициатива президента Беларуси «о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии».

По мнению Макея, следующим знаковым мероприятием в этом контексте станет форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет 7-8 октября в Минске.

Стороны также обсудили иные представляющие взаимный интерес направления взаимодействия Беларуси с ООН и ее организациями.