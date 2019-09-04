С 10 по 12 сентября возможны затруднения при пересечении границы с Польшей

С 10 по 12 сентября запланированы работы по ремонту дорожного покрытия на пограничном мосту через Свислочь, расположенном между белорусским пунктом пропуска «Берестовица» и польским — «Бобровники», сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Пункт пропуска «Берестовица» находится в Берестовицком районе Гродненской области на границе с Польшей и работает в круглосуточном режиме. Его пропускная способность составляет 1500 легковых и 650 грузовых автомобилей, а также 35 автобусов в сутки.