С 10 по 12 сентября возможны затруднения при пересечении границы с Польшей

/ Общество
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С 10 по 12 сентября запланированы работы по ремонту дорожного покрытия на пограничном мосту через Свислочь, расположенном между белорусским пунктом пропуска «Берестовица» и польским  «Бобровники», сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Пункт пропуска «Берестовица» находится в Берестовицком районе Гродненской области на границе с Польшей и работает в круглосуточном режиме. Его пропускная способность составляет  1500 легковых и 650 грузовых автомобилей, а также 35 автобусов в сутки.

Детально узнать информацию об  обстановке перед пунктами пропуска в режиме реального времени можно на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница Город: Берестовица

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