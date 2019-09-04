В Беларуси ищут моделей plus-size для участия в конкурсе красоты в Киеве

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В Беларуси начался национальный отбор на конкурс plus-size моделей Top of the World Plus Size 2019, который пройдет 5-10 ноября в Киеве.

Евгения Тюленева

Top of the World Plus Size — международный конкурс красоты для женщин, чей размер одежды больше 46.

Потенциальным претенденткам необходимо заполнить специальную форму. Из числа кандидатов будет отобрано пять моделей, которые и отправятся в украинскую столицу.

К внешности участниц есть определенные требования: размер одежды — от 46-го, возраст — от 20 до 40 лет.

Также во внимание будут приниматься биография, профессиональный опыт и задачи, которые ставит перед собой участница. Плюсами будут хороший английский язык, харизма, фотогеничность и умение держаться на сцене.


Красавица plus size из Беларуси. Из директорского кресла — на подиум

В 2017 году белорусская модель plus-size Евгения Тюленева завоевала титул вице-мисс мира. С этого года Евгения является национальным директором конкурса в Беларуси.

«Этим проектом мы хотим изменить мир fashion-индустрии. — говорит Евгения Тюленева. — Поэтому стилисты, визажисты, фотографы и белорусские дизайнеры объединятся не только, чтобы подготовить будущую королеву к выступлению в Киеве. Мы хотим сломать стереотипы и доказать, что лишний вес не влияет на красоту, сексуальность или успешность. Красота не измеряется сантиметрами».

Если на конкурсе в Киеве победит одна из участниц от Беларуси, принимающим Top of the World Plus Size 2020 городом станет Минск.
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Тэги: Top of the World Plus Size модели plus size Персона: Евгения Тюленева Город: Киев

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